FETÖ’den yeni oyun: Biden’a mektup

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü (FETÖ), Türkiye aleyhinde propaganda faaliyetlerine devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümüne sayılı günler kala ihanet şebekesi FETÖ, yeni bir hamlede bulundu.

KOPUŞLAR BAŞLADI

ÖRGÜT, Türkiye'yi karalamak ve kendisini aklamak için ABD Başkanı Joe Biden'a mektup sunma hazırlığında. İç hesaplaşmalar, itiraflar ve örgüt elebaşının kaçırılma iddiaları sonrası FETÖ'den kopuşlar başladı. Örgütün sözde üst yönetimi bu parçalanmayı engellemek için yollar arıyor. FETÖ elebaşının sağlık durumunun iyi olduğunu kanıtlamak için geçmiş tarihli fotoğraflar paylaşıldı. Bu taktikler inandırıcı olmayınca örgüt mensuplarının elebaşı Gülen'i ziyaretine ilişkin görüntüler yayımlandı. FETÖ bu kez başka bir planı devreye aldı. Örgüt mensupları, Türkiye'yi Biden'a şikayet eden bir mektup yazdı. FETÖ'cüler henüz paylaşmadıkları bu mektupla ilgili imza kampanyası da başlattı. Hedefleri, mektuba atılacak imzalarla ABD Başkanı Joe Biden üzerinde etki kurmak.