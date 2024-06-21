“Filistin’e destek endişesiyle” mezuniyet töreni iptal edildi

ALMANYA'DA bir lise, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti. Berlin'deki Tiergarten Lisesi yönetimi, bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderdi. Yazıda, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığı belirtildi. Okul yönetiminin, törende taşkınlıkların yaşanabileceği ve etkinlikte güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesi taşıdığı aktarılan yazıda, törenin iptal edildiği kaydedildi. Yazıda, bu durumun "üzücü" olduğu ifade edilerek öğrencilerin karnelerini temmuz başında okuldan alabileceği bilgisi verildi. Berlin eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun basından öğrenildiği ve ilgili daireye iletildiği belirtildi.