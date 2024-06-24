Hizbullah’tan İHA saldırısı

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, Safed kentinin kuzeydoğusunda İsrail ordusuna ait askeri mevkiyi vurduğunu, saldırıda ölü ve yararlılar olduğunu bildirdi. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Safed'in kuzeydoğusunda yer alan Ayelet Hashahar'da İsrail ordusuna ait 91. Tümen karargahına, insansız hava araçlarından (İHA) oluşan hava filosuyla saldırı düzenlendiği belirtildi. Bölükteki askerlerin konuşlandığı alanların hedef alındığı aktarılan saldırıda İsrail ordusundan ölen ve yarananlar olduğu kaydedildi.

HAYARA SUİKASTINA YANIT VERİLDİ!

Saldırının Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek ve "İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Hayara kasabasına düzenlediği suikasta yanıt olarak" gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Aşağı Celile'deki Misgav bölgesine giren bir İHA'nın engellendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu bölgede askeri tesisler ve bir güvenlik fabrikası bulunduğu bilgisi verildi. Ordudan yapılan başka bir açıklama ise İsrail'in kuzeyinde Dishon bölgesine atılan roket ve füzeler fırlatıldığı kaydedildi.