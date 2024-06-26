Wikileaks kurucusu Assange serbest bırakıldı

ABD'NİN Irak ve Afganistan'da işlediği suçları delillendiren WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, 2019 yılında İngiltere'de tutuklanmıştı. Assange, ABD ile varılan anlaşma sonucu ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrıldı.

5 YIL TUTUKLU YARGILANIYORDU

İNGİLTERE ve ABD medyasında yer alan habere göre Assange, anlaşma kapsamında Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD topraklarından Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada ABD casusluk yasasını ihlal ettiğini kabul edecek. Vatandaşı olduğu Avustralya'ya yakınlığı nedeniyle bu adada yapılacak duruşma sonrası Assange, yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak 62 ay hapis cezasına çarptırılacak. ABD ile yapılan anlaşma kapsamında Assange'ın dava sonrası Avustralya'ya gitmesine de izin verildi.