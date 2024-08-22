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Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik istemiyor

HABER MERKEZİ
Ultra Ortodoks Yahudiler zorunlu askerlik istemiyor

İSRAİL'DE Yüksek Mahkeme'nin bugüne kadar askerlikten muaf tutulan Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorla askere alınması kararını protesto eden yüzlerce Haredi, Batı Kudüs'te gösteri düzenledi. Batı Kudüs'teki askere alınma ofisi çevresinde, sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Haredi erkek, "Ölürüz de askere gitmeyiz" sloganları attı.

Harediler, bazı noktalarda tramvay rayları ve otobüslerin önüne oturarak trafiği kapattı. İsrail polisi, göstericilere atlı polis ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etti. Göstericiler ise kendilerine karşı güç kullanan polise "Naziler" diye tepki gösterdi, taraflar arasında arbede yaşandı. Ülkede hükümetler, Savunma Bakanlığı aracılığıyla orduya Tevrat okullarında dini eğitim gören erkeklerin zorla silah altına alınmaması yönünde talimat gönderiyor.

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