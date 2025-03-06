Trump: Zelenskiy müzakere masasına oturmaya hazır

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Kongre'de gerçekleştirdiği ilk hitabında, iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. Trump, konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den aldığı önemli bir mektubu kamuoyuyla paylaştı.

ZELENSKI'DEN GERİ ADIM

Zelenski'nin, Ukrayna'nın kalıcı barışı sağlamak için en kısa sürede müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ifade ettiğini aktaran Trump, Ukrayna'nın ABD'nin egemenlik ve bağımsızlık konusundaki desteğini takdir ettiğini vurguladı. Mektupta ayrıca, ABD ile planlanan mineraller anlaşmasının Washington için uygun olan herhangi bir tarihte imzalanmaya hazır olduğu belirtildi. Trump, Rusya ile ciddi müzakereler yürütüldüğünü ve Moskova'dan barışa dair güçlü sinyaller aldıklarını belirtti.

GRONLAND'I DAVET ETTİ

Konuşmasında ABD'nin küresel genişleme politikalarına da değinen Trump, Grönland halkına ABD'ye katılmaları yönünde resmi bir davette bulundu. Grönland'ın ABD için hem ulusal hem de uluslararası güvenlik açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Trump, burayı bir şekilde Amerikan topraklarına katmak istediklerini açıkladı. 2 Nisan itibarıyla ABD'ye vergi uygulayan tüm ülkelere karşılık olarak benzer vergiler koyacaklarını duyuran Trump, özellikle Çin ve Avrupa Birliği'ne yönelik ticaret politikalarının daha sert olacağını ifade etti. Trump, konuşmasında iç güvenliğe de geniş yer ayırarak, özellikle suçla mücadelede daha sert tedbirler alacaklarını duyurdu.

Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezasını öngören bir kararname imzaladığını açıklayan Trump, Kongre'den bu politikayı kalıcı bir yasa haline getirmesini talep etti.