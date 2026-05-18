FRANSA'NIN başkenti Paris'te, İsrail devletinin kuruluşu ve yüzbinlerce Filistinlinin zorla yerlerinden edilmesinin yıl dönümü olarak anılan Nakba (Büyük Felaket) Günü'nün 78. yılı kapsamında düzenlenen protestolarda, tarihi Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı açıldı. Kaynaklar, eylemin "Extinction Rebellion" adlı çevreci aktivist grup tarafından gerçekleştirildiğini aktarırken, Paris polisi yaptığı açıklamada olayla bağlantılı 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, şüphelilerin koruma altındaki bir alana izinsiz girmeleri gerekçesiyle gözaltına alındığını kaydetti.