Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 plakalı otomobil, Antalya-Afyonkarahisar kara yolunun Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptı. Araç ardından refüjdeki işaret levhası ve bir ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti.
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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