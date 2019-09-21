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’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

21.09.2019, 09:32

'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Kekeç idaresindeki 26 NH 083 plakalı otomobil, Antalya- kara yolunun Sandıklı girişinde önüne çıkan ata çarptı. Araç ardından refüjdeki işaret levhası ve bir ağaca çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

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