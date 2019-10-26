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'da şüphelenilen araçtan çok sayıda ruhsatsız tüfek çıktı

Afyonkarahisar'da şüphelenilen araçtan çok sayıda ruhsatsız tüfek çıktı

26.10.2019, 13:27

’ın Evciler ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir aracın içerisinde çok sayıda pompalı tüfek ele geçirildi.

Afyonkarahisar Emniyeti kent merkezi ve ilçelerinde başarılı çalışmalarına devam ediyor. Afyonkarahisar Evciler İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki genel asayiş uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Ekipler araç içerisinde yapmış oldukları aramada 15 adet ruhsatsız av tüfeği, 463 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda tüfek malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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