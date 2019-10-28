  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Afyonkarahisar > Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

28.10.2019, 17:06

'ın Köprülü Köy yolu istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Köprülü Köyü yolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Ç. yönetimindeki 03 EA 385 plakalı araç Afyonkarahisar istikametinden Köprülü köyü istikametine doğru seyir halindeyken karşı yönden gelen Arif K. yönetimindeki 64 LT 357 plakalı araçla çarpıştı. Trafik kazasında Şükrü A., Arif K., Ali K. ve Tevfik K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN