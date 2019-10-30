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'ın kayınvalidesi son yolculuğuna uğurlandı

Kemal Sunal'ın kayınvalidesi Sıdıka Yaman son yolculuğuna uğurlandı

30.10.2019, 18:27 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019,18:28

Yeşilçam'ın usta ismi ve sinema sanatçısı merhum 'ın eşi 'ın annesi (92), memleketi 'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'ın İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden annesi Sıdıka Yaman'ın cenazesi, kent merkezindeki Ulu Cami'ye getirildi.

Gül Sunal ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi Sandıklı Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Gül Sunal, annesini son yolculuğuna el sallayarak ve gözyaşlarıyla uğurladı.

AA

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