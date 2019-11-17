Afyonkarahisar ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi.
17.11.2019, 12:15
Afyonkarahisar ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar’da sis sürücülere zor anlar yaşattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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