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Haberler > Afyonkarahisar > Afyonkarahisar’da sis sürücülere zor anlar yaşattı

’da sis sürücülere zor anlar yaşattı

Afyonkarahisar’da sis sürücülere zor anlar yaşattı

17.11.2019, 12:15

ve çevresinde sabah saatlerinde başlayan sis, özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri olumsuz etkiledi.

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