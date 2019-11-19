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'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, tıra çarptı: 2 ölü, 22 yaralı

19.11.2019, 09:44 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019,13:09

'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Veysi Ateş idaresindeki 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 20. kilometresinde Çobanlar yoluna dönmek isteyen Emrah Aşkan (25) yönetimindeki 42 D 7490 plakalı tıra çarptı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

Kazada, otobüs sürücüsü Veysi Ateş ile ismi henüz öğrenilemeyen muavin olay yerinde hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüste sıkışan sürücü ile muavinin cesedi, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra morga kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan İsmail Ablak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmaniye'den İzmir'e gittiğini söyledi.

Havanın çok yoğun sisli olduğunu belirten Ablak, "Bizim araç 60-70 hızla gidiyordu. Tır şoförü de kavşaktan geçerken kendini kurtarmış ama römork kalmış. Bizim şoför fark etti, frene bastı ama durduramadı arabayı. Ben koltuktan ön tarafa fırladım. Etrafıma baktım herkes kan içindeydi." dedi.

AA

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