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’da aç kalan atlar kent merkezine indi

Afyonkarahisar’da aç kalan atlar kent merkezine indi

09.12.2019, 16:49

’da havaların soğumasıyla birlikte sahipleri tarafından doğa salınan atlar yiyecek bulabilmek için merkezine indi. Atların beslenmesi için vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yetkilerden atların beslenme ihtiyacının giderilmesini istediler.

Afyonkarahisar'da Akdağ, Emirdağları ve Kumalar Dağı'ndan yoğun olarak yaşayan sahipleri tarafından doğaya salınmış yılkı atlarının yanı sıra son günlerde kent merkezinde inen sahipsiz atlar da dikkat çekiyor. Afyonkarahisar Kanlıca mahallesindeki çöplerin atıldığı konteynırlar etrafında toplanan atların kış şartlarında aç kaldıkları için şehre inen sahipleri tarafından terk edilmiş atlar olduğu düşünülüyor. Atların beslenmesi için vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yetkilerden atların beslenme ihtiyacının giderilmesini istediler.

IHA

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