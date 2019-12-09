Aydın'daki ATM çetesi Afyonkarahisar'da yakayı ele verdi

Aydın'da 74 kişinin kredi kartını kopyalayarak hesaplarından 135 bin lira çektikleri iddia edilen 4 şüpheli Afyonkarahisar'da yakalandı. Zanlılardan S.Y'nin çeşitli suçlardan 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, benzer suçtan yakalandığı Konya'da sivil polis aracıyla kaçan şüpheli olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından habersizce para çekildiğini belirten iki kişinin ihbarı üzerine çalışma başlattı.