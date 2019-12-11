  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Afyonkarahisar > Afyonkarahisar’da 'pes' dedirten olay! Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

’da 'pes' dedirten olay! Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

Afyonkarahisar’da 'pes' dedirten olay! Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

11.12.2019, 15:02

’ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu. Bu yöntemi ilk kez gördüklerini ifade eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı Yol Kenarı Denetleme İstasyonu kantarından kaçmak isteyen tır şoförü H.D., tırının ön plakasını sökerken, arka kısımdaki plakayı ise tıraş köpüğü ile kapatarak kantardan kaçmaya çalıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar’da 'pes' dedirten olay! Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN