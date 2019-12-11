Afyonkarahisar’da 'pes' dedirten olay! Uyanık tır şoförü cezadan kaçamadı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 'Karayolları Yol Kenarı Denetleme Kantarından' kaçmak isteyen tır şoförü pes dedirten bir yola başvurdu. Bu yöntemi ilk kez gördüklerini ifade eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerinde bulunan Sandıklı Yol Kenarı Denetleme İstasyonu kantarından kaçmak isteyen tır şoförü H.D., tırının ön plakasını sökerken, arka kısımdaki plakayı ise tıraş köpüğü ile kapatarak kantardan kaçmaya çalıştı.