Afyonkarahisar'da evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar'da bir evdeki çuvalda çürümüş erkek cesedi bulundu. İncelemede yabancı uyruklu erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'nde kiralık olarak tutulan evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları ev sahibi Abdullah G'ye haber verdi.
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