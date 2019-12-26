Cezaevi firarileri yakalandı

Afyonkarahisar’da cezaevinden firar eden 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler S.G. ve H.A.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden 2 kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Adyonkarahisar'da cezaevi firarisi olarak aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme ve Bulundurma" nedeniyle 7 ayrı suçtan aranan S.G. saklandığı Yeşilyurt köyünde yakalandı.



Öte yandan, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca, "Nafaka Hükümlülüğünün İhlali" suçundan cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli H.A.K. ise merkeze bağlı Işıklar beldesinde yol kontrol faaliyetinde yakalandı.



Olay ile ilgili olarak yakalanan şüpheliler S.G. ve H.A.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.