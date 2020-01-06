Afyonkarahisar’da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü... Görenler hayran kaldı

Afyonkarahisar’da gece 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Görenleri hayran bırakan fotoğraflar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Kent merkezinde ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisarlılar güne beyaz örtüyle uyandılar.