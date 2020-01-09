Afyonkarahisar'da trafik kazası can aldı

Kaza Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 2 metre yükseklikteki beton bariyerlerden aşağıya devrilerek yan yatan araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Emin Akgök, olay yerinde öldü.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Emin Akgök (36) idaresindeki 03 PC 677 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 60. kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
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