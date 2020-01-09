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Haberler > Afyonkarahisar > TOKİ Afyon'da hangi ilçelere konut yapacak? 2020 Afyon TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

Afyon'da hangi ilçelere konut yapacak? başvurusu nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

TOKİ Afyon'da hangi ilçelere konut yapacak? 2020 Afyon TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Son gün ne zaman?

09.01.2020, 12:26

16 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayan ve 15 Ocak 2020 Çarşamba günü sona erecek olan 100 Bin 'ne başvurular devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konutların Afyon'un hangi ilçelerinde inşa edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Afyonlu vatandaşlar tarafından ' TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne nasıl başvuru yapılır? Afyon neler? Afyon TOKİ konut başvurusu ne zaman son gün? Afyon TOKİ konutları için hangi bankaya ne kadar para yatırmak gerekiyor? İşte 2020 Afyon TOKİ 100 bin konutlarıyla ilgili detaylar...

16 Aralık 2019 Pazartesi günü başlayan ve 15 Ocak 2020 Çarşamba günü sona erecek olan 100 Bin 'ne başvurular devam ediyor. TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yapılacak olan konutların Afyon'un hangi ilçelerinde inşa edileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Afyonlu vatandaşlar tarafından ' TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne nasıl başvuru yapılır? Afyon neler? Afyon TOKİ konut başvurusu ne zaman son gün? Afyon TOKİ konutları için hangi bankaya ne kadar para yatırmak gerekiyor? İşte 2020 Afyon TOKİ 100 bin konutlarıyla ilgili detaylar...

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TOKİ Afyon'da hangi ilçelere konut yapacak? 2020 Afyon TOKİ 100 bin konut başvurusu nasıl yapılır? Son gün ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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