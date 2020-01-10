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'da can pazarı! Sandıklı'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar'da can pazarı! Sandıklı'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

10.01.2020, 11:22

’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ayhan Kök hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre , - Antalya kara yolunun 70'inci kilometresi Sandıklı Gökçealan köyü yakınlarında yaşandı.

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