Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi yakınlarında bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında Ayhan Kök hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 70'inci kilometresi Sandıklı Gökçealan köyü yakınlarında yaşandı.
Afyonkarahisar'da can pazarı! Sandıklı'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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