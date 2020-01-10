Afyonkarahisar'da silahlı dehşet! İki aile birbirine girdi: 3 yaralı

Afyonkarahisar’da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Aynı aileden Hülya A., Yaşar A. ve Hüseyin A.’nın yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri beldede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Afyonkarahisar merkeze bağlı Beyyazı beldesinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız kaçırma meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine, 2'si ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı aileden Hülya A., Yaşar A. ve Hüseyin A.'nın yaralandığı kavga sonrası jandarma ekipleri beldede geniş güvenlik önlemleri aldı.

IHA