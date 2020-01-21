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Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu

Kaçak avlanmanın bedeli ağır oldu

21.01.2020, 14:57

Afyonkarahisar’da yaban hayatı kontrol faaliyetleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından kaçak avlanan bir kişinin aracına, tüfeğine ve vurduğu yaban tavşanına el konularak kamuya geçirildi.

Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından kaçak avlanmaya karşı yaban hayatın korunması faaliyetleri devam ediyor. Kaçak ve bilinçsiz avlananlara ağır cezaların uygulandığı kontrol faaliyetleri kapsamında 17 avcı kontrol edildi. Kara avcılığı kanununa muhalefet eden 2 kişiye işlem yapılırken 1 adet araca, 1 adet takozsuz tüfeğe ve 1 adet ölü yaban tavşanına mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

İHA

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