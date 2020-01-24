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Kartopu oynarken bu hale gelmişlerdi! Sebebi belli oldu

Kartopu oynarken bu hale gelmişlerdi! Sebebi belli oldu

24.01.2020, 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020,11:17

'da okul bahçesinde kar topu oynarken, vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan Berat Sardoğan'a bacağından alınan deri ile doku nakli gerçekleştirildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, çocuklarda oluşan yanıkların herhangi bir kimyasal madde yanığı olamayacağını belirterek, "Buza düşmeye ve çarpmaya bağlı travma veya birbirlerine buz parçası atmaları sonucu oluşan yaralar olduğunu düşünüyoruz" dedi.

10 Ocak günü il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Çocuklar, aileleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında çocukların vücudundan ve okul bahçesindeki kardan alınan numuneler, incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.

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