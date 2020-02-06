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'da feci kaza! geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı

Afyonkarahisar'da feci kaza! Hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyonete yük treni çarptı

06.02.2020, 12:23

'da bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü kamyonete, Sülümenli beldesindeki bariyerleri kapalı geçmeye çalıştığı sırada Konya- seferini yapan 44015 numaralı yük treni çarptı.

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