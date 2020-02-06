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Çocukları karda yakan alkali madde

Çocukları karda yakan alkali madde
Giriş Tarihi: 6.2.2020
Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan 9 çocuğun vücutlarında görülen yanıklara 'alkali' özellikte maddenin neden olduğu ortaya çıktı. 10 Ocak günü Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan 9 çocuğun vücutlarında yanıklar oluşmuştu. Yapılan açıklamada, "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit gibi çözeltilerin deride ciddi yanıklar oluşturduğu bilinmektedir" denildi.
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