Çocukları karda yakan alkali madde

Afyonkarahisar'da bir ilkokulun bahçesinde karla oynayan 9 çocuğun vücutlarında görülen yanıklara 'alkali' özellikte maddenin neden olduğu ortaya çıktı. 10 Ocak günü Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan 9 çocuğun vücutlarında yanıklar oluşmuştu. Yapılan açıklamada, "P.H. parametresi 12-13 aralığında olan 'alkali' özellikte madde tespit edilmiştir. Sodyum hidroksit, amonyum hidroksit gibi çözeltilerin deride ciddi yanıklar oluşturduğu bilinmektedir" denildi.