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Bu da mangal tribünü! Görenler bir daha bakıyor

Bu da mangal tribünü! Görenler bir daha bakıyor

07.02.2020, 10:11

'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), tribündeki küfürleri duymamak, soğuktan üşümemek ve mangal yakarak Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden takımı Sandıklıspor'un maçlarını izlemek için minibüsünün üstüne seyyar tribün kurdu

Sandıklı'da bisiklet tamircisi Mustafa İlhan, Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden Sandıklıspor'un maçlarını izlemek için özel bir şey yapmaya karar verdi.

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