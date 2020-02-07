Bu da mangal tribünü! Görenler bir daha bakıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bisiklet tamircisi Mustafa İlhan (50), tribündeki küfürleri duymamak, soğuktan üşümemek ve mangal yakarak Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8'inci Grup'ta mücadele eden takımı Sandıklıspor'un maçlarını izlemek için minibüsünün üstüne seyyar tribün kurdu