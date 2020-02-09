Afyonkarahisar'daki Akarçay'da akarsuda ceset bulundu

Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen Akarçay'da çürümüş ceset bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da şehrin ortasından geçen Akarçay'da çürümüş ceset bulundu.
Akarçay'ın Ali Çetinkaya Mahallesi'nde kalan bölümünde, suda çürümüş ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Polis ve itfaiye ekipleri, akarsuyun sazlık alanında görülen cesedi çıkarmak için çalışma başlattı.
Ceset, uzatılan itfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden alınarak, karaya çıkarıldı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
AA
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