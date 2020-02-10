Büyük ilgi görüyor! Gören çikolata sanıyor ama...

Afyonkarahisar'da haşhaşın tanelerinden üretilen "milli çikolata" olarak da adlandırılan "Haşhaşella"nın dünya piyasasına sunulması için çalışmalar yapılıyor .

Haşhaşın tanelerinden üretilen ve Afyonkarahisar'da "milli çikolata" olarak da isimlendirilen "Haşhaşella"nın ihraç edilmesi için çalışmalar yapılıyor.

İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde 1960'lı yıllarda Ümmet Aşgın'ın haşhaş tohumu ticaretiyle başladığı işi bugün oğulları sürdürüyor. Aşgın ailesi, kendi Ar-Ge çalışmalarıyla 10 yıl önce haşhaş ezmesinin bir türü olan ve sürülebilir çikolataya benzeyen ürünü "Haşhaşella"yı üretti.