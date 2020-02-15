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Haberler > Afyonkarahisar > Aynı yer aynı kaza! Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

Aynı yer aynı kaza! Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

Aynı yer aynı kaza! Tren ekmek yüklü kamyonete çarptı: 1 ölü

15.02.2020, 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,11:39

'da geçtiğimiz hafta meydana gelen tren kazasının olduğu hemzemin geçitte trenin bir ekmek kamyonetine çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

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