Oğlu tarafından bıçaklanan baba öldü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinden gelen acı habere göre henüz neden çıktığı belirlenemeyen bir tartışmada bir baba, oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan Abdil Zengin (64) ile oğlu İrfan Zengin (39) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İrfan Zengin, baba Abdil Zengin'i çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Baba, olay yerinde yaşamını yitirirken şüpheli İrfan Zengin, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu arada kavgayı ayırmaya çalışan anne Emine Zengin (71) de yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralı, İrfan Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Baba Zengin'in cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.