Afyonkarahisar'da terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaklaşık 3 yıldır ilçe merkezinde ikamet eden yabancı uyruklu 5 kişinin, Suriye'de önce terör örgütü DEAŞ, ardından YPG/PKK adına paralı askerlik yaptığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, 5 şüpheli ilçeye bağlı Hisar Mahallesi'nde yaşadıkları evde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, şüphelilerin YPG/PKK mensubu olduklarını gösteren fotoğraf ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler, ilçe jandarma komutanlığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA