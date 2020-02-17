  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Afyonkarahisar > Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti

17.02.2020, 21:20

’ın Şuhut ilçesinde kaldırımları temizlerken bez içerisinde bir miktar para bulan temizlik işçisi, parayı sahibine teslim etti.

Şuhut Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Çunku, Prof. Dr. Veysel Eroğlu İş Merkezi çevresinde bir bez içerisinde bir miktar para ve evraklar buldu. Çunku, durumu amirlere ve çevredeki vatandaşlara söyledi ve bulduğu parayı 75 yaşındaki kadına ulaştırdı. Çunku, parayı sahibine teslim ettiği için mutlu olduğunu belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Temizlik işçisi bulduğu parayı sahibine teslim etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN