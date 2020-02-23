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'da korona virüs şüphesi! Valilik açıklama yaptı

Afyonkarahisar'da korona virüs şüphesi! Valilik açıklama yaptı

23.02.2020, 15:10

'da korona virüsü şüphesiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alındı. Sabah saatlerinde uyruklu 3 yaşındaki Elya Ahmedi isimli çocuk, ailesi tarafından korona virüsü şüphesiyle getirildi. Çocuk tedavi altına alınırken, hastanedeki bir servis diğer hastalara ve hastane personellerine kapatıldı.

Afyonkarahisar Valiliği, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisinin bulunmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunun, yüksek ateş şikayetiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirildiği belirtildi.

Hastanın mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, "İlimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

AA

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