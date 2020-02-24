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'da şüphesi olan çocuğun tahlil sonuçları çıktı

Afyonkarahisar'da koronavirüs şüphesi olan çocuğun tahlil sonuçları çıktı

24.02.2020, 12:53

Korona virüsü şüphesiyle Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan uyruklu çocuğun tahlil sonuçları negatif çıkarken, 3 yaşındaki çocuk bu sabah taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen İranlı çocuk gözlem altına alınmıştı. Olayın kentte kısa sürede duyulmasıyla, 20 gün önce İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 3 yaşındaki Elya Ahmedi korona virüsü şüphesi üzerine tedavi altına alınmıştı. Afyonkarahisar Valiliği tarafından da bir açıklama yapılarak kentte korona virüsü şüphesinin olmadığı bildirilmişti. Şüphe üzerine tahlil yapılan çocuğun tahlil sonuçları 'negatif' çıktı. Elya Ahmedi, hastaneden bu sabah taburcu edildi.

İHA

Afyonkarahisar'da korona virüs şüphesi! Valilik açıklama yaptı

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