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römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

04.03.2020, 10:52

'ın Sandıklı ilçesinde traktörle bağlantısı kopan römork, yol kenarındaki otomobile çarptı. sırasında yolda yürüyen römorkun altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Çakır Mahallesi Yalıncak Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki traktör ile römorkunun bağlantısı, bilinmeyen nedenle koptu. Hızla geriye hareket eden römork, önce kaldırıma, ardından da park halindeki otomobile çarpıp, durdu. Bu sırada yolda yürüyen anne ve oğlu, römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Anne ve oğlu römorkun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaza anı, saniye saniye çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, anne ve oğlu, römorkun geldiğini görünce hızla koşarak, kaldırıma çıkıyor.

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