Afyonkarahisar'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gülser Eryılmaz idaresindeki 03 L 4674 plakalı otomobil, Hüdai Kaplıcaları yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Güleç, Makbule Yetiş, Gülşen ve Hacer Gökpınar yaralandı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melek Güleç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA