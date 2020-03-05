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'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

05.03.2020, 18:21

'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu (45) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcaları yolunda meydana geldi. Gülser Eryılmaz yönetimindeki 03 L 4674 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampolden tarlaya uçtu. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Gülser Eryılmaz ile yanındaki Gülşen Gökpınar, akrabası Hacer Gökpınar, Makbule Yetiş ve Melek Güleç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Melek Güleç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

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