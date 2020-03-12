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İsa'nın ” tablosu satılmak isterken ele geçirildi

İsa'nın Son Yemeği” tablosu satılmak isterken ele geçirildi

12.03.2020, 12:58

'a 'den, niteliği taşıdığı değerlendirilen 'İsa'nın ' isiml tabloyu satmak için gelen 4 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Tablo, incelenmek üzere Kültür ve Bakanlığı'na gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.B.'nin, elindeki tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen tabloyu satmak için Denizli'den Afyonkarahisar'a geleceği bilgisine ulaştı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kentteki alışveriş merkezinin yakınında M.Ş.'ye ait otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, satılmak istenen tablo ele geçirildi. Ekipler, otomobildeki S.B., İ.S., A.Ç. ve M.Ş.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El koyulan tablo ise incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gönderildi.

DHA

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