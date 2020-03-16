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Son dakika: 'da otobüs devrildi! Yaralılar var

Son dakika: Afyonkarahisar'da otobüs devrildi! Yaralılar var

17.03.2020, 00:49 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020,01:19

Son dakika... 'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, ilçeye bağlı Karaadilli beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

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