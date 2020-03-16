Trafik magandaları konvoy halinde trafiği birbirine kattı

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen Modifiyeli Araç Fuarı’na katılan araç sürücüleri konvoy haline ilerleyerek trafiği adeta birbirine kattı. Durdurulan trafik magandalarına 22 bin 887 lira para cezası uygulanırken, 5’i şoför 28 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Fuara katılan araç sürücüleri, Emirdağ'dan Bolvadin ilçesine doğru konvoy oluşturdu. Araç sürücüleri, Bolvadin ilçesine giderken trafikte taşkınlık yaparak seyir halindeki araçlara ve yayalara rahatsızlık verici davranışlarda bulundu.



Durumdan haber alan Emirdağ ve Bolvadin jandarma asayiş ve ilçe emniyet ekipleri olay yerine gelerek taşkınlık yapan trafik magandalarını durdurdu. Durdurulan trafik magandalarına 22 bin 887 lira para cezası uygulanırken, 5'i şoför 28 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.





Durdurulan trafik magandalarının araçlarında yapılan aramada seri numarası bulunmayan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirilerek cezai işlem uygulandığı belirtildi.