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Haberler Afyonkarahisar 8 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar

8 yapıyorlar

8 yıldır aynı direğe yuva yapıyorlar

01.04.2020, 10:03

Afyonkrahisar'ın ilçesi köyünde leylekler, 8 yapıyor. Köylülerin 'baharın müjdecisi' olarak nitelendirdiği leylekler bu yıl da yuvalarını kurdu.

Sandıklı ilçesindeki Oda köyünde leylekler 8 yıldır aynı direğe yuva yapıyor. Köy halkı her yıl aynı noktaya gelen leyleklerin yuva yapması için elektrik direğinin yaklaşık 20 metre ilerisine ağaçtan direk yaptı. Ancak leylekler elektrik direğine yuva yapmaktan vazgeçmedi. 4 yıl önce leylek yuvasında elektrik hattından kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonrası yuva yanarak kül oldu. Leylekler ise yangından kısa süre sonra yanan yuvalarını tekrar yaptı.



8 yıldır aralıksız aynı direğe gelerek yuva yapan leylekler bu yıl da geldi. 2 leylek direğin üzerine yuva kurarken, bölge halkı da leylekleri rahatsız etmemek için özen gösteriyor. Köy halkı leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak nitelendiriyor.

DHA

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