Afyon Belediyesi de koruyucu maske üretmeye başladı

Afyonkarahisar Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle maske üretimine başladı.

Afyonkarahisar'da Korona virüse karşı mücadele devam ediyor. İlk etapta 15 bin adet maske üreteceklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, maskelerin üretimi için kumaş, tel, lastik ve ipliklerin belediye tarafından temin edildiğini belirtti. Başkan Zeybek, gönüllülük esasına bağlı olarak yapılan çalışmalarda görev alan tüm öğretmen ve usta öğreticilere teşekkür etti.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akın ise, hastalığın yayılma riskinden dolayı kursiyerleri çalışmanın dışında tuttuklarını söyledi. Dikim çalışmasında görev alan personelin hastalık riskinden korunması için, "Sosyal Mesafe" ye uyduklarını kaydeden Akın, öğretmenlerin üretim çalışmalarını evlerinde yaptıklarını aktardı. İlk etapta tek kullanımlık, üç katlı olmak üzere 15 bin maske üreteceklerini ifade eden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Akın, ihtiyaç duyulması halinde ilerleyen süreçte dikime devam edileceğine dikkat çekti. Üretim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğine işaret eden Ahmet Akın, "Bu çalışmaları planlamamızda ve yürütmemizde bizleri teşvik eden ve cesaretlendiren Valimiz Mustafa Tutulmaz'a maddi, manevi destekte bulunan Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e motivasyonumuzu sağlayan Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın'a ve bu çalışmada hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak görev alan öğretmen ve usta öğreticilerimize teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.