Afyonkarahisar'da polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evlerine dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu Erenler Mahallesi'nde yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 30 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Erenler Mahallesi de, üniversitelerin örgün eğitimlerinin sonlandırılması ile sessizliği büründü.

Gerek öğrencilerin olmaması, gerekse kafe ve lokantaların kapanması ile sokak hayvanları da yiyecek bulma sıkıntısı yaşamaya başladı.

Polis yaşanan sıkıntılı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların yardımına koşarken, sokak hayvanlarının da imdadına yetişti.

Harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Erenler Mahallesi olmak üzere kentin farklı bölgelerine, sokak hayvanları için yem bıraktı.

Polislerin bıraktığı mamaları gören çok sayıda sokak köpeğinin, hemen polislerin yanına gelerek sevgi gösterisinde bulunması güzel görüntüler oluşturdu.

Polis ekipleri, sokak hayvanlarının da bu süreçte zor günler geçirdiğini belirterek, onların da yanlarında olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.