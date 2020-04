Afyonkarahisar'da karantina süreci biten 511 kişi, evlerine gönderildi

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Irak'ta bulunan ve özel uçakla önce Ankara'ya ardından Afyonkarahisar'a getirilerek karantinaya alınan 511 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina süreci sonrası bugün memleketlerine uğurlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle yurt dışında kalanların Türkiye'ye getirilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, Irak'ta bulunan ve çoğunluğunu işçilerin oluşturduğu 511 Türk vatandaşı, özel uçakla 7 Nisan'da Ankara Esenboğa Havaalanı'na getirildi. İşçiler 23 otobüsten oluşan konvoy eşliğinde Afyonkarahisar'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Bacım Sultan Öğrenci Yurdu'nda 8 Nisan sabahı karantina altına alındı. Afyonkarahisar'da 14 günlük karantina sürecini tamamlayan 511 kişi, kendileri için hazırlanan otobüslerle memleketlerine uğurlandı.



'26 OTOBÜSLE TAHLİYELERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Buldan, karantina sürecinin sorunsuz tamamlandığını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemize tahliyeleri noktasında Afyonkarahisar ilimize de 511 vatandaşımız getirilmişti. Bunları KYK yurdumuzda misafir ettik. Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarla beraber 14 gün boyunca 511 kişiyi burada misafir ettik. Bugün ise Allah'ın izniyle sorunsuz bir şekilde 50 ile 26 otobüsle tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını beslenmesi, gıdasını ve barınmasını devletimizin imkanları dahilinde kendilerine sundu. Şu ana kadar 511 vatandaşımızda herhangi bir sorun yaşanmadı" dedi.



'14 GÜN TATİL GİBİYDİ'

Karantina sürecini tamamlayarak Mardin'in Nusaybin ilçesine gitmeye hazırlanan Ömer Beydilli, sürenin kendi evlerinden daha rahat geçtiğini belirterek, "Diş fırçasından tırnak makasına kadar eksiğimiz yoktu. 14 gün biz evimizde belki böyle rahat uyuyamadık. Allah razı olsun.

Cumhurbaşkanımıza, valimize, kaymakamımıza herkese teşekkür ederim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Her zaman bir yumruk olalım, bir olalım. Allah'a emanet olun. Sizlere teşekkür ederim. 14 gün tatil gibiydi. Her şey dört dörtlüktü. Yemeğimiz, içmemiz hepsini kontrol ediyorlar. Bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.



14 günlük karantinanın ardından evine dönenlerden Çetin Gülçiçeği ise kendilerine bu sürede iyi bakıldığını söyledi. Gülçiçeği, "Devletimizden, milletimizden memnunuz. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Sağlıkçılara, AFAD ekibine herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Evine dönenlerden Turgay Doğan da 14 günde her şeyin kendileri için çok güzel geçtiğini belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Bütün isteklerimiz, ihtiyaçlarımız karşılandı, mutluyuz. Sağlıklı bir şekilde memleketimize gideceğiz. İstanbul'a gideceğim ve 14 günlük bir karantina sürecini geçireceğim. Doktorlarımız tarafından takip altındayız. Biz de üzerimize düşen neyse yapacağız" diye konuştu.



Öte yandan yarın 2 farklı ülkeden yaklaşık 360 kişilik yeni kafilenin daha Afyonkarahisar'a getirilip, karantinaya alınacağı belirtildi.