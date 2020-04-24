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Haberler Afyonkarahisar Fransa'dan 179 Türk vatandaşı getirildi

'dan vatandaşı getirildi

Fransa'dan 179 Türk vatandaşı getirildi

24.04.2020, 08:58 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020,09:01

tedbirleri kapsamında 'dan vatandaşı yurda getirildi. 'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 179 Türk vatandaşını taşıyan uçağı, gece saatlerinde Zafer Havalimanı'na indi. Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 8 otobüsle 'a ulaştırıldı.

Fransa'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tahliye edilen, aralarında çocukların da bulunduğu 179 Türk vatandaşı, Afyonkarahisar'daki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 179 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, gece saatlerinde Kütahya Zafer Havalimanı'na indi.Vatandaşlar, daha sonra polisler eşliğinde 8 otobüsle Afyonkarahisar'a ulaştırıldı.

Erenler Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, AFAD ve polis ekipleri nezaretinde otobüslerden indirildi. Sosyal mesafeye kurallarına uygun şekilde, bina girişinde kayıtları yapılan vatandaşlar, yurttaki odalara yerleştirildi.

Güvenlik güçleri, yurdun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Fransa'dan gelen Gülseren Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Demir, "Fransa'da çocuğumun yanına gitmiştim. 45 gündür oradaydım. Allah razı olsun bizi buraya getirdiler. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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