  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı

'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı

'ın İhsaniye ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheli, gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı

30.04.2020, 17:11

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaova köyünde önleyici kolluk devriyeleri sırada, kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Ekipler kazının yapıldığı ormanlık bölgeye ilerlediği sırada şüphelilerden 3'ü kaçtı. Zanlılardan R.T. ise kazı yaparken yakalandı. Olay yerindeki kontrollerde, alanın 10 metre derinliğinde ve içeri doğru tünel şeklinde kazılmış olduğu belirlendi. Alanda yapılan aramada, 1 pompalı tüfek, 1 jeneratör, 1 fener, 1 gaz maskesi, yaklaşık 50 metrelik elektrik kablosu ele geçirildi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 4 şüpheliden biri yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA