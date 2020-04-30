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Haberler Afyonkarahisar Evi küle dönen aile perişan oldu

Evi küle dönen aile perişan oldu

Evi küle dönen aile perişan oldu
Giriş Tarihi: 30.4.2020

Afyonkarahisar Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe köyünde Ömer Yılmaz'a ait iki katlı kerpiç evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ömer Yılmaz'ın işte, eşi ve 2 çocuğunun ise evde olduğu sırada çıkan yangın bir anda büyüdü. Yılmaz'ın eşi ve çocukları evi terk ederken, köylüler kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Komşu evlere de sıçrayan alevler, olay yerine gelen itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü. Yılmaz'ın evi ve alt katındaki besihane tamamen yanarken, buzağı ve inek de kurtarılamadı. Olayı anlatan Yılmaz, "Patrona telefon geldi. Bana acil eve git dedi. Ne olduğunu söylemedi. Eve gelirken dumanı gördüm. Geldiğimde her taraf perişandı" diye konuştu. Yılmaz ailesinin akrabalarının yanında kalacağı öğrenilirken, köy sakinleri ise yetkililerden aile için yardım istedi.

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