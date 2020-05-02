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'da kavga eden 12 kişiye 37 bin 800 lira "sosyal mesafe" cezası

'da kavga eden 12 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira ceza kesildi.

Afyonkarahisar'da kavga eden 12 kişiye 37 bin 800 lira sosyal mesafe cezası

02.05.2020, 12:23

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde aynı evde yaşayan 12 kişi, ailevi sebeplerden tartışmaya başladı. Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine tüm aile fertleri darbedilerek yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tedavileri tamamlanan 12 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'er lira olmak üzere toplam 37 bin 800 lira cezai işlem uyguladı.

AA

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